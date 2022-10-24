Украинский военный заявил, что зима затруднит ведение боевых действий Киеву WSJ: военнослужащий ВСУ заявил, что зима затруднит ведение боевых действий Киеву

Фото: МО Украины

У Киева возникнут большие проблемы с ведением успешных боевых действия зимой, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военнослужащего ВСУ. Он отметил, что украинской армии будет труднее маскироваться, а российским беспилотникам будет легче отслеживать огневые точки ВСУ. Также усложнится ведение солдатского быта.

Мы не сможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее, — сказал украинский солдат.

Эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов считает, что ВСУ с большой вероятностью ждет провал в любом из направлений контрнаступления, так как устойчивость обороны российской армии и эффективность ее разведки выросла. Как рассказал военный эксперт, сформированные украинские ударные группы уже раскрыты, а их намерения выявлены.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что Вооруженные силы России отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении. По его словам, украинские военные пытались атаковать населенные пункты Першотравневое, Орлянку и Берестовое в Харьковской области, однако ответным огнем они были отброшены на исходные позиции. В итоге убиты более 25 бойцов ВСУ.