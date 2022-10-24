Военный эксперт предрек провал контрнаступления ВСУ по всем направлениям Военный эксперт Насонов предрек провал контрнаступления ВСУ по всем направлениям

Фото: МО Украины

Эксперт по безопасности и член координационного совета Росгвардии Роман Насонов считает, что ВСУ с большой вероятностью ждет провал в любом из направлений контрнаступления, так как устойчивость обороны российской армии и эффективность ее разведки выросла. Как рассказал военный эксперт «360», сформированные украинские ударные группы уже раскрыты, а их намерения выявлены.

Устойчивость нашей обороны и глубина расследовательского управления выросла. Это говорит о том, что формирование там ударных групп уже вскрыли, выявили их намерения. Поэтому не думаю, что они добьются успеха в любом из направлений, — заявил Насонов.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что вооруженные силы России отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении. По его словам, украинские военные пытались атаковать населенные пункты Першотравневое, Орлянку и Берестовое в Харьковской области, однако ответным огнем они были отброшены на исходные позиции. В итоге убиты более 25 бойцов ВСУ.

В свою очередь герой России и полковник запаса Рустем Клупов отметил, что ВС РФ могут готовить мощное контрнаступление в ходе военной операции. Он предположил, что российская армия планирует использовать опыт стратегической операции по обороне Москвы в 1941 году и поэтому сейчас экономит силы на оборонительные операции.