Украинский самолёт доставил поддельные маски из Китая в Польшу

https://static.news.ru/photo/f06a0fdc-856a-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alona_nikolaievych/Global Look Press

Семь миллионов масок, закупленных польской корпорацией KGHM на государственные деньги в Китае, имеют поддельные сертификаты качества.

Средства индивидуальной защиты на прошлой неделе в Польшу доставил украинский транспортный самолёт Ан-225. Будут ли маски безопасны и эффективны в использовании неизвестно, пишет Wyborcza.

DziÅ maski ochronne i kombinezony z transportÃ³w @kghm_sa z Chin trafiÅy do kolejnych dolnoÅlÄ skich medykÃ³w. WyprzedzÄ absurdalne #FakeNews : MajÄ wszystkie niezbÄdne certyfikaty i sprawdzajÄ siÄ w szpitalach:-)P.s. NastÄpne 5 samolotÃ³w w organizacji :) pic.twitter.com/lJeECyLy3r — Marcin ChludziÅski (@ChludzinskiM) April 17, 2020

По утверждению газеты, сертификаты были подделаны производителями в КНР. На опубликованном в соцсетях документе стоит знак CE, якобы подтверждённый итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM). В начале апреля ECM заявила, что не выдаёт сертификаты качества, так как не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты.

В корпорации KGHM заявили, что все импортированные маски были проверены, и на них есть много подтверждающих документов.

С 16 апреля жители Польши обязаны носить в общественных местах медицинские маски или же закрывать лицо тканью или одеждой. С 20 апреля населению разрешили гулять в парках, лесах и других зелёных зонах. В стране выявлено более 10 тысяч пациентов, заразившихся коронавирусом, жертвами инфекции стали более 400 человек, писал NEWS.ru.