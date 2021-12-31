Украинский депутат скрыл более 40 квартир из-за болезни и непонимания

Депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко скрыл от государства наличие в собственности 41 квартиры. Как объяснил парламентарий, он не сообщил о своей недвижимости из-за болезни и непонимания, как правильно заполнять декларацию о доходах, передаёт портал «Гордон» со ссылкой на отчёт Нацагентства Украины по предотвращению коррупции.
Общая стоимость незадекларированных квартир Бондаренко
Кроме того, недостоверные данные были обнаружены в декларации депутата Макаровского поселкового совета Киевской области Александра Довгаля от партии «Слуга народа». Он не внёс в документ четыре квартиры, два жилых дома и семь земельных участков.
Ранее стало известно, что у начальника Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова помимо особняка с «золотым унитазом» был обнаружен ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Также у некоторых подчинённых Сафонова имелись активы на сотни миллионов рублей. Сейчас эти граждане также проходят по данному делу.