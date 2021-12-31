Украинский депутат скрыл более 40 квартир из-за болезни и непонимания

Депутат Хотовского сельсовета Киевской области Иван Бондаренко скрыл от государства наличие в собственности 41 квартиры. Как объяснил парламентарий, он не сообщил о своей недвижимости из-за болезни и непонимания, как правильно заполнять декларацию о доходах, передаёт портал «Гордон» со ссылкой на отчёт Нацагентства Украины по предотвращению коррупции.

Общая стоимость незадекларированных квартир Бондаренко оценили в 30,2 млн гривен (82,4 млн рублей). По словам депутата, сообщить о недвижимости и своих доходах помешала болезнь, которая «не позволила ни работать, ни заполнить должным образом декларацию за 2020 год». Он также пожаловался, что не понимает, как заполнять декларацию.

Кроме того, недостоверные данные были обнаружены в декларации депутата Макаровского поселкового совета Киевской области Александра Довгаля от партии «Слуга народа». Он не внёс в документ четыре квартиры, два жилых дома и семь земельных участков.

Ранее стало известно, что у начальника Управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова помимо особняка с «золотым унитазом» был обнаружен ещё 21 объект недвижимости и шесть автомобилей. Также у некоторых подчинённых Сафонова имелись активы на сотни миллионов рублей. Сейчас эти граждане также проходят по данному делу.