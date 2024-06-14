Украинский депутат пригрозил россиянам «очень непростой ночью» Депутат Рады Бужанский: после слов Путина россиян ждет «непростая ночь»

Фото: t.me/MaxBuzhanskiy*

Максим Бужанский

После мирных предложений президента России Владимира Путина, которые он выдвинул в пятницу, 14 июня, на встрече с руководством МИД РФ, россиян будет ждать «непростая ночь», написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. По мнению украинского парламентария, если его прогноз о «непростой ночи» не сбудется, значит, по его словам, он плохо знает главу Украины Владимира Зеленского.

По поводу заявлений Путина могу сказать только одно. Если я хоть немного знаю Зеленского, у россиян сегодня будет очень непростая ночь, — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с руководством внешнеполитического ведомства заявил, что РФ делает еще одно реальное мирное предложение Украине. По его словам, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Путин добавил, что Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.

Также в ходе выступления Путин отметил, что Запад лицемерно призывает Россию к переговорам, при этом запрещая Украине вести их. По его словам, это «выглядит идиотски».

При этом российский лидер назвал условия для начала переговоров. Для этого Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.