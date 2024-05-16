Украинских военных выслали из Германии Бундестаг: семерых бойцов ВСУ выслали из Германии из-за нацистской символики

Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семерых бойцов ВСУ, которые проходили обучение в Германии, выслали из страны, сообщает немецкое правительство. Военнослужащих отправили на родину за правоэкстремистскую символику.

В ходе учебного курса для украинских военнослужащих, который проводят Вооруженные силы ФРГ, было зафиксировано семь случаев ношения правоэкстремистской символики, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение солдат было прекращено по согласованию с ВСУ. В правительстве Германии добавили, что немецкие военнослужащие в ходе учебного курса проводят с украинскими бойцами инструктаж о недопустимости демонстрации правоэкстремистской символики.

Ранее команду, которая представляла Украину на Евровидении, оштрафовали за лозунги на футболках. Рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила, что любые надписи и бренды были запрещены в рамках конкурса. Она отметила, что украинская команда хотела привлечь внимание к ситуации с бойцами ВСУ, которые попали в плен во время боев за Мариуполь весной 2022 года.

Также сообщалось, что украинского студента МГУ, которого арестовали за попытки собрать деньги для ВСУ, отчислили с факультета фундаментальной медицины. Мужчина является уроженцем Одессы, он неоднократно публиковал в Сети националистические призывы и лозунги, а также размещал публикации, направленные на сбор средств «для нужд Вооруженных сил Украины».