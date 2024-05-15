Команду Украины на Евровидении наказали из-за лозунгов Команду Украины на Евровидении оштрафовали за лозунги на футболках

Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press

Alyona Alyona

Команду, которая представляла Украину на Евровидении, оштрафовали за лозунги на футболках, сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на рэп-исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко). Она отметила, что любые надписи и бренды были запрещены в рамках конкурса.

Любые надписи и бренды были запрещены. <...> Отделались просто штрафом, — цитирует ее запись в Instagram (деятельность в РФ запрещена) издание «Обозреватель».

Позднее исполнительница отредактировала пост, убрав упоминание о штрафе. В то же время пользователи развернули активное обсуждение ситуации в комментариях. Певица уточнила, что украинская команда хотела привлечь внимание к ситуации с бойцами ВСУ, которые попали в плен во время боев за Мариуполь весной 2022 года.

Она признала, что затея с футболками была сложной, изготовители полиграфии отказывались печатать принты. Чтобы пронести одежду в зал, ее пришлось надеть под другую.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер завил, что ЕС сожалеет в связи с отказом в демонстрации флага объединения в финальной части Евровидения и намерен обратиться за соответствующими разъяснениями. По его словам, это также флаг Совета Европы, в который входят 46 стран.

Победителем Евровидения в 2024 году стал швейцарский исполнитель Nemo. Песня The Code, исполненная артистом из Швейцарии, уже была удостоена престижной награды за лучший текст.