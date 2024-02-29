Украинские уклонисты нашли необычный способ, как обмануть пограничников Четверо мужчин обмотались изотермическими одеялами и пытались сбежать с Украины

Фото: МО Украины

Сотрудники Пограничной службы Украины задержали четверых мужчин в Одесской области, пытавшихся незаконно покинуть страну, сообщается в Telegram-канале службы. Там уточнили, что все задержанные были обмотаны изотермическими одеялами, чтобы их не засекли приборы ночного видения.

Нарушители обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. Однако их уловки не сработали, пограничники остановили мужчин в Одесской области, — говорится в публикации.

Задержанные признались, что купили маршрут в мессенджере. За нелегальное прохождение границы мимо пунктов пропуска они заплатили от до $8 тысяч. На всех четверых оформили протокол об административном правонарушении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. То же самое украинский лидер сделал и со всеобщей мобилизацией, исключив тем самым проведение весенних выборов, связанных с окончанием срока полномочий президента. Лидер этой страны заявлял, что мобилизация на Украине продолжится, хотят того украинцы или нет. По его словам, сейчас у граждан нет никакого другого выхода, нет альтернативы, кроме как защищать свою страну.