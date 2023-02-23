Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Фото: president.gov.ua

Украинский Telegram-канал «Страна.ua» сообщил о нескольких взрывах в Киеве и работе систем противовоздушной обороны. Подробностей не приводится. В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Согласно данным официального ресурса для оповещения, сирены воздушной тревоги прозвучали в 10:56 (11:56 мск) в Черниговской области.

Позднее в 11:29 (12:29 мск) сирены зазвучали в Киеве. При этом действовавшее в соседней Черниговской области предупреждение отменено.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о повреждении объектов высоковольтной инфраструктуры и задержках в движении пассажирских поездов из-за обесточивания. Позднее в Сети появились кадры ударов.

В феврале секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что на территории подконтрольной Украине части населенного пункта повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что к этому привели прежде прогремевшие взрывы. По словам Куртева, в течение часа было зафиксировано 17 ударов.