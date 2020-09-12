Украинские шахтёры попросили помощи у Европарламента

https://static.news.ru/photo/89f08730-f5be-11ea-90c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: krruda.dp.ua

Участники забастовки шахтёров Криворожского железнорудного комбината направили письмо в Европарламент, в котором попросили защитить их от произвола работодателей и собственников предприятия.

По словам горняков, в ответ на требования об улучшении условий труда и выплаты зарплаты им грозят привлечением к уголовной ответственности.

Мы просим вас о защите наших семей и нас самих от физического и морального принуждения, — цитирует послание шахтёров издание «Страна.ua».

Горянки начали забастовку 3 сентября. В ней участвуют около 400 человек. С ними встречались представители руководства комбината, но ситуацию урегулировать не удалось. По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, часть шахтёров намеревалась отправиться в Киев для проведения пикетов у здания правительства Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго Украины разрабатывает проект по закрытию шахт в небольших городах страны по опыту Германии. Он будет реализован для решения социальных, экологических вопросов, а также для обеспечения работой проживающих в моногородах людей.