Германия «поможет» Украине закрыть шахты

https://static.news.ru/photo/184aa698-bed1-11ea-8f17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинское министерство энергетики разрабатывает проект по закрытию шахт в небольших городах страны по опыту Германии. Об этом сообщила и.о. руководителя ведомства Ольга Буславец.

У нас почти 65 моногородов, в которых только шахта является предприятием, на котором работают люди. Как правило, этот один работающий человек кормит всю семью. Мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа, — заявила чиновник в интервью «Радио Свобода».

По её словам, для реализации этой цели украинские власти консультируются с руководством Германии. Уже проведены переговоры с послом ФРГ на Украине относительно помощи по проведению комплексной работы по закрытию шахт в моногородах.

Буславец добавила, что проект будет реализован для решения социальных, экологических вопросов, а также для обеспечения работой проживающих в моногородах людей. Перечень городов определит специальная рабочая группа.

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года. Программой предусмотрено закрытие убыточных государственных шахт. Во избежание тяжёлых социальных последствий для шахтёров разработают программу профессиональной переориентации.

Как уточняет ТАСС, последние несколько дней в центре Киева у здания офиса президента проходит акция протеста работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса. Горняки назвали свою акцию бессрочной. Люди требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, уволить и привлечь к уголовной ответственности главу профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого привели к кризису в энергетике.

Ранее на территории самопровозглашённой Луганской Народной Республики вблизи города Антрацит начались волнения горняков шахты «Комсомольская», крупнейшей в регионе. Рабочие выдвинули требования и третий день находятся под землёй, будучи заблокированными полицией ЛНР. 7 июня рабочие сообщили, что «к ним едет МГБ». После этого в районе были отключены сотовая связь и соцсеть «ВКонтакте», прекращено движение транспорта. Представители независимых профсоюзов сообщили о похищениях и пытках активистов. Шахтёров не устраивает бесплатный труд и внешнее управление их отраслью из-за рубежа: отношение юридических лиц, ныне работающих в регионе, к экономическим интересам местного населения напоминает колониальное, писал NEWS.ru.