Украина назвала новую причину потери Крыма

https://static.news.ru/photo/0b957686-057f-11eb-9909-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Украинские политики призвали Соединённые Штаты ужесточить санкции против России, сославшись на новую версию потери страной Крыма.

По их словам, российская сторона вела «подрывную деятельность» против Америки, а также занималась ядерным шантажом.

В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооружённого сопротивления военному вторжению России в Крым, — говорится в письме украинских общественных деятелей, которое опубликовало издание «Зеркало недели».

Они утверждают, что вооружённое сопротивление на Крымском полуострове якобы «могло вызвать применение Россией ядерного оружия».

Несмотря на ядерную угрозу, у Киева не оставалось другого выхода, кроме вооружённого сопротивления врагу, когда Россия продолжила военное вторжение на Востоке Украины, — подчеркнули авторы обращения.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что главной причиной выхода полуострова из состава Украины было стремление крымчан вернуться на свою историческую родину, в Россию. По его словам, крымчанам было «невмоготу жить в стране, испытывая постоянные угрозы со стороны националистов». Между тем Государственное бюро расследований Украины пришло к выводу, что к утрате контроля над полуостровом привело «умышленное» понижение боеспособности вооружённых сил, писал NEWS.ru.