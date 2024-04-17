Украине предрекли соперничество с Израилем за внимание стран ЕС Politico: Ближний Восток и Украина будут бороться на саммите за внимание ЕС

Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Ближний Восток и Украина будут бороться за внимание стран — участниц Евросоюза на внеочередном саммите 17–18 апреля, пишет газета Politico. Авторы издания предполагают, что европейские политики уделят больше внимания обострению между Израилем и Ираном, а не ситуации на Украине.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обратил внимание на двойные стандарты в политике Евросоюза. В качестве примера он привел помощь союзников Израиля по защите неба от иранских ракет, в то время как аналогичная просьба украинских властей полностью игнорируется странами Запада.

Два конфликта будут соперничать за внимание лидеров стран ЕС, которые соберутся на саммит на этой неделе, — говорится в материале.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны Запада не имеют возможности обеспечить Украине защиту от атак беспилотников, как они это сделали во время удара Ирана по Израилю. По его словам, для этого на украинской территории должны находиться военные базы западных государств, которых там нет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал Запад объединиться для защиты украинских территорий по примеру, продемонстрированному в Израиле. По его мнению, такой вариант не только возможен, но и является наиболее эффективным.