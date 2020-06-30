Соцопрос: украинцы стали меньше доверять Зеленскому

https://static.news.ru/photo/7e3d00ec-bace-11ea-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинг доверия граждан Украины президенту Владимиру Зеленскому снизился с 59% в мае до 41% в июне. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.

При этом глава государства по-прежнему остаётся политиком с наиболее высоким уровнем доверия, отметили социологи. В то же время доля тех, кто не доверяет ему, в июне составила 51%, в то время как в мае их было 35%. Остальные участники опроса отказались давать ответ.

Что касается других политиков, то главе правительства Денису Шмыгалю доверяют 12% и не доверяют 61% респондентов, министру внутренних дел Арсену Авакову — 13% и 77% соответственно, спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову — 32% и 48%, генпрокурору Ирине Венедиктовой — 8 и 49,5%, а главе офиса президента Андрею Ермаку — 7% и 50,5%.

Как следует из данных опроса, сопредседателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 22% и не доверяют — 67% опрошенных украинцев, экс-лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 18% и 70% соответственно, экс-президенту и лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко — 17% и 77%, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 14% и 79%.

Исследование проведено с 17 по 24 июня при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу». Был применён метод опроса по месту жительства граждан. В изучении общественного мнения приняли участие 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал, может ли Зеленский стать «последним президентом Украины». По словам политолога, маловероятно, что Украина перестанет использовать президентскую форму правления из-за несостоявшейся государственности.