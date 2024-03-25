Украинцу дали три года за отказ воевать против России Житель Львова получил три года тюрьмы за отказ от мобилизации

Фото: МО Украины

Житель Львова получил тюремный срок, после того как уклонился от мобилизации по повестке, сообщает издание «Главком» со ссылкой на Сыховский районный суд. По его информации, мужчина не хотел воевать против России. Украинца приговорили к трем годам лишения свободы.

Во Львове к трем годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, категорически отказавшийся от мобилизации, — говорится в публикации.

Уточняется, что в сентябре 2023 года житель Львова был признан годным к военной службе по итогам военно-медицинской комиссии. Однако мужчина отказался от мобилизации и заявил в суде, что готов нести уголовную ответственность за свою позицию. По данным издания, украинец еще может подать апелляцию и оспорить решение суда.

Ранее член оборонного комитета Верховной рады Юрий Здебский заявил о подготовке на Украине законопроекта об упразднении категории «ограниченно годен к воинской службе». По его словам, планируется создать резерв, чтобы подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».

До этого бывший спикер Верховной рады депутат Дмитрий Разумков выразил мнение, что в бюджете Украины не осталось средств на мобилизацию. При этом он отметил, что гранты и кредиты от других государств «не могут быть направлены» на эти цели.