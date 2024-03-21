Экс-спикер Рады Разумков заявил, что у Украины нет денег на мобилизацию

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В бюджете Украины нет средств на мобилизацию, заявил украинскому «5 каналу» бывший спикер Верховной рады депутат Дмитрий Разумков. По его словам, армия страны финансируется «исключительно из украинского бюджета».

Гранты и кредиты от других государств «не могут быть туда направлены», утверждает депутат. Разумков также отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в бюджете Украины деньги на мобилизацию.

Брать негде. Потому что то, как это сегодня происходит, приведет к тому, что мы попадем в огромную пропасть. У нас с вами и так дефицит бюджета. У нас дефицит составлял 47%, когда принимался бюджет на этот год, — сказал он.

Чтобы набрать необходимые средства, нужно, чтобы украинская экономика «генерировала больше», считает Разумков. Но депутат усомнился, что это возможно, «когда бизнес загоняют под паркет».

Ранее бывший глава МИД республики Павел Климкин заявил, что нечестно со стороны США требовать, чтобы Украина брала кредиты на покупку вооружений. Так он оценил предложение сенатора Линдси Грэма вместо дармовой помощи Киеву давать ему беспроцентные кредиты.

Климкин считает, что Киев отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению Москвы. По мнению Климкина, для США это ценностный и стратегический вопрос и принуждать Украину к получению помощи в виде займов нельзя.