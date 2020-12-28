Украинцев лишили льготного тарифа на электроэнергию

https://static.news.ru/photo/fcfeeb48-499e-11eb-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На Украине отменён льготный тариф на электроэнергию для населения. Соответствующее решение приняло правительство страны по инициативе исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витриенко.

Сейчас украинцы первые 100 кВт оплачивают по тарифу 0,9 гривны за кВт/ч, а сверх этого лимита — по 1,68 гривны (4,36 рубля) за кВт/ч. С 1 января 2021 года вся электроэнергия будет стоить 1,68 гривны за кВт/ч.

Свою инициативу Витриенко объяснил продлением до 31 марта 2021 года спецобязательств на рынке электроэнергии по установлению фиксированной цены для потребителей, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о бюджете на 2021 год. Он проходит с дефицитом в 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и ростом экономики в 4,6%.

Средняя зарплата за месяц установлена в размере 13,6 тысячи гривен (около $485). Курс национальной валюты прописан на уровне 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в 2020 году.

При этом глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Зеленского в экономическом коллапсе в стране.