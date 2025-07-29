Украина заочно приговорила к 15 годам тюрьмы российского депутата

Депутата Государственной думы, члена комитета по международным делам Марию Бутину заочно приговорили к 15 годам лишения на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Такое решение вынес Хмельницкий городской районный суд.

Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении по ч. 3 ст. 110 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, — следует из документа.

Уточняется, что Бутину обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд также принял решение о конфискации всего имущества российского депутата в пользу государства.

В марте 2023 года Бутину внесли в базу украинского «Миротворца», известного публикацией персональных данных тех, кого Киев считает «угрозами». Там также говорится, что с мая 2022 года депутат находится в розыске на Украине.

Ранее гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников усилил меры личной безопасности после того, как Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Он был вынужден нанять охрану и изменить привычный образ жизни из-за поступающих угроз.