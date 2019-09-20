Украина закроет проезд автомобильного транспорта через пункт пропуска «Каланчак», который находится на границе с Крымом. Ограничения связаны с началом ремонтных работ на КПП «Каланчак» и «Чонгар».
На КПП «Каланчак» с 23 сентября будет осуществляться пропуск только пешеходов, а все автомобили будут направлены в пункт пропуска «Чаплынка», — сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
В КПП «Чонгар» проезд будет осуществляться в прежнем режиме, однако из-за ремонтных работ пограничники предупреждают о возможных неудобствах.
Как писал News.ru, временная переправа будет сооружена в Станице Луганской на время ремонта разрушенного автомобильного моста. Это необходимо для того, чтобы не останавливать работу контрольного пункта пропуска, который является единственным с самопровозглашённой Луганской народной республикой. Конструкция, построенная на период проведения работ, будет пешеходной. Проекта ремонта автомобильного моста пока нет, но его разработка ведётся.