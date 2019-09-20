Фото: dpsu.gov.ua

Представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме отказался разглашать местонахождение так называемого скифского золота — коллекции из около двух тысяч исторических артефактов.

Сотрудник учреждения Яша Ланге рассказал «Газете.ru», что музей взял на хранение коллекцию до вынесения судебного решения по её поводу. Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов,...