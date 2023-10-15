Украина взяла в долг системы ПВО на зиму Спикер ВСУ Игнат: Украина взяла в аренду системы ПВО на зиму у других стран

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получила в аренду от других стран системы противовоздушной обороны, заявил в эфире телемарафона советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, которые цитирует «РБК Украина», установки ПВО были переданы исключительно на период холодов.

Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свою ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозированно? Потому что нет ее столько в мире, чтобы нам ее отдать, — сказал Игнат.

Он не стал раскрывать список стран, которые одолжили украинской армии оружие. Также спикер ВСУ отметил, что помимо самих установок ПВО Киев получил боекомплекты и ракеты к ним.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что ВСУ в скором времени столкнутся со снарядной засухой. Он объяснил, что Киев не может влиять на снабжение армии боеприпасами, так как поставки идут с Запада, который не намерен строить для партнера дополнительные заводы.

До этого сообщалось, что Канада выделит 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине для обеспечения страны средствами ПВО. Как заявили в Минобороны страны, Оттава с начала 2022 года направила Киеву более 8 млрд канадских долларов, из них более 1,8 млн было выделено на военную поддержку.