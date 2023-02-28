Украина вышла из заключенного в Донецке соглашения с Москвой Украина объявила о выходе из пограничных соглашений с Россией, Белоруссией и СНГ

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Киев вышел из трех соглашений о пограничном сотрудничестве, которые в разные годы были заключены с Россией, Белоруссией и СНГ, сообщил представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук. В частности, прекращено действие соглашения о развитии пунктов пропуска через украинско-российскую госграницу, которое заключили в Донецке в октябре 2011 года, указал Мельничук в своем Telegram-канале. Одновременно правительство Украины аннулировало соглашение с Белоруссией по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе двух стран.

Речь идет о договоренностях, оформленных в Киеве 14 декабря 1995 года.

Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключенного 18 октября 2011 года в городе Донецке, — написал Мельничук.

Вместе с этим объявлено о выходе Украины из соглашения по льготным поставкам спецтехники и других материальных средств пограничным войскам стран СНГ. Документ был подписан в Москве 9 сентября 1994 года, напомнил спикер кабмина.

В январе власти Украины также разорвали соглашение с Россией об учреждении торговых представительств при посольствах двух стран. А в декабре прошлого года Киев вышел из соглашения со странами СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и членов их семей.