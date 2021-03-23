Украина ужесточила правила въезда из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/db348610-8bcc-11eb-b66e-96000091f725_660.jpg Фото: airportkiev/facebook.com

Правительство Украины ввело дополнительные требования для въезжающих в страну иностранцев. Причиной стал рост числа новых случаев заражения коронавирусом в стране, рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Теперь все въезжающие в страну люди должно предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Эта мера касается граждан всех стран, в том числе украинцев, а также не зависит от точки отправления путешественника. Документ должен быть выдан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Если турист не предоставит справку, его могут отправить на обязательную самоизоляцию до получения результатов теста на коронавирус. Исключения сделаны для дипломатов, детей в возрасте до 12 лет и дальнобойщиков, передаёт «Интерфакс — Украина».

Ранее депутат Верховной рады Ольга Стефанишина заявила, что Украина закрывает крупные города на карантин один за другим и превращается в «ковидное гетто». Она призвала коллег обратить внимание на другие государства, которые начали активно вакцинировать население и, наоборот, постепенно снимают ограничения, писал NEWS.ru.