Украина разорвала еще одно соглашение с Россией Украина расторгла договор с Россией по исследованию космоса

Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вид на Землю с борта МКС

Руководство Украины в одностороннем порядке расторгло договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, заключенный между двумя странами в августе 1996 года, написал в Telegram-канале представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук. По словам Мельничука, украинское правительство также в одностороннем порядке прекратило действие протокола от 26 ноября 2010 года о внесении изменений в вышеуказанное соглашение.

Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, — говорится в сообщении.

Ранее Мельничук сообщил, что правительство Украины разорвало соглашение с кабмином России о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Также был одобрен законопроект о выходе из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного 17 января 1997 года в Москве.

В начале января этого года украинское правительство разорвало соглашение с кабинетом министров России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). По его словам Мельничука, соглашение, подписанное в 2006 году, было расторгнуто на фоне «коренного изменения обстоятельств».