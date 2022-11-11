Украина попросит страны мира помочь с оплатой Starlink Reuters: Украина обратится к партнерам за помощью в финансировании Starlink

Фото: vk.com/spacex

Власти Украины намерены обратиться к иностранным партнерам за помощью в финансировании спутниковой системы связи Starlink в том случае, если американская компания SpaceX станет требовать плату за использование. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он пояснил, что в настоящее время ряд спутников компания предоставляет бесплатно, за другие Киев платит самостоятельно.

Мы постараемся найти денежные средства. У нас есть партнеры в разных странах. Мы попросим их помочь нам в том числе в оказании финансовой помощи, — сказал министр обороны.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что ВСУ потеряли связь с системой Starlink на 1300 терминалах, которые были куплены в марте у одной из британский компаний. Проблемы с отключением связи начались 24 октября, по некоторым данным, это могло произойти из-за недостатка финансирования.

При этом Илон Маск пообещал, что компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети.