Украина попала в список самых опасных стран мира на 2021 год

https://static.news.ru/photo/9cf01d28-362d-11eb-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Киев (Украина) Фото: Quotsu/wikimedia.org

Медицинская и туристическая организация International SOS представила обновлённую карту самых опасных стран мира на 2021 год — Travel Risk Map. Примечательно, что в новый перечень вошла Украина.

Так, составители карты учитывали такие показатели, как политическая нестабильность, уровень социальных волнений в обществе, включая волнения на этнической почве, а также показатель криминала — насильственные преступления и мелкое хулиганство.

Как выяснилось, самыми безопасными для туристов являются северные широты: Исландия, Дания, Норвегия и Финляндия. В список благоприятных стран также вошли Швейцария, Словения и Люксембург, уточняет «Царьград».

Стоит отметить, что Россия расположилась в середине рейтинга, в то время как Канада, большая часть Европы и США оказались в разделе стран с низким уровнем риска.

Самыми опасными странами составители рейтинга посчитали Йемен, Мали, Сомали, Южный Судан, Нигерию, Конго и Египет. Также из-за нестабильной ситуации в стране путешественникам советуют воздержаться от поездок на Украину.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава украинского государственного предприятия «Антонов» Александр Лось заявил, что Украина очень скоро может превратиться в страну «третьего мира».

Так он прокомментировал намерение властей перепрофилировать аэродром в Гостомеле, который принадлежит «Антонову». Предлагается устроить из него гражданский филиал киевского аэропорта Жуляны.