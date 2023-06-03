Украина объявила о «прочно закрытых дверях» для переговоров с Россией Секретарь СНБО Данилов: с Путиным Украина вести переговоры не собирается

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Двери Киева для переговоров с Москвой «закрыты достаточно прочно», Такое заявление сделал в эфире телеканала «Рада» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Высказывание прозвучало в качестве реакции на слова спецпредставителя Китая по урегулированию Ли Хуэя о том, что многие страны надеются на мирное разрешение конфликта между Россией и Украиной.

Мы двери не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно прочно. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу — что с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся, — сказал Данилов.

Он также добавил, что мнение других стран по переговорам можно объяснить тем, что они преследуют свои собственные интересы и «отрабатывают процессы для собственного потребления».

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.