Украина обвинила немецкое СМИ в извращении слов Умерова о захвате Крыма Спикер Минобороны Украины: издание Bild извратило слова Умерова о Крыме

Фото: Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рустем Умеров

Немецкое издание Bild извратило слова министра обороны Украины Рустама Умерова, заявил спикер ведомства Илларион Павлюк в беседе со «Страной.ua». Речь идет об интервью главы министерства, в котором он сказал о захвате Крыма. Немецкое издание заявило, что Умеров назвал конкретные сроки, однако Павлюк утверждает, что он ничего об этом не говорил.

По словам спикера МО Иллариона Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров только сказал, что Крым «на 100%» будет освобожден, но не говорил, что это произойдет в следующем году. И вообще не называл никаких сроков, — сообщило украинское издание.

В интервью Bild Умеров также заявил, что задача по захвату Крыма является для Украины стратегической. Военкор Андрей Руденко отметил, что подобные высказывания являются бредом. Он задался вопросом, остались ли такие люди, которые ведутся на подобные заявления. Военкор также пошутил, что для «освобождения Крыма» Умерову нужно для начала привезти из США на Украину своих детей.

На заявление Умерова также ответил глава Крыма Сергей Аксенов, который подчеркнул, что республика полностью защищена от противника. По его словам, Украина сможет получить лишь «дырку от бублика».