Глава Крыма назвал единственное, что может получить Украина Аксенов: власти Украины получат дырку от бублика, а не Крым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Республика Крым полностью защищена благодаря мужеству и подготовке российской армии, заявил в программе «Серьезный разговор» глава полуострова Сергей Аксенов. Поэтому, продолжил он, на свои угрозы захватить Крым власти Украины могут получить только дырку от бублика.

Могу сказать, что ничего Крыму не угрожает абсолютно, в первую очередь благодаря мужеству ребят, которые на передовой стоят и свои задачи выполняют. <...> Мы готовы к абсолютно любому развитию ситуации, но я абсолютно уверен, что Крыму не придется применять оружие. <...> Дырку им от бублика, а не Крым, — подчеркнул Аксенов.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2024 году ВСУ установят контроль над Крымом. Он выразил в этом стопроцентную уверенность, назвав такую задачу для украинских войск стратегической.

Военный корреспондент Андрей Руденко, комментируя слова Умерова, назвал высказывание министра бредовым. Он задался вопросом, остались ли такие люди, которые ведутся на подобные заявления. Военкор также пошутил, что для «освобождения Крыма» Умерову нужно для начала привезти из США на Украину своих детей. До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что трое детей министра обороны Украины официально стали американскими гражданами.