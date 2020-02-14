https://static.news.ru/photo/455599e6-4f36-11ea-aa08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины собирает доказательства принудительной выдачи паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. Эти документы будут направлены в Международный уголовный суд в Гааге.

Власти страны выяснили, что наличие этого документа является обязательным условием для трудоустройства в администрации самопровозглашённых стран. Отсутствие документа становится основанием для увольнения гражданина, говорится на сайте офиса генпрокурора Украины.

Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ о получении гражданами Украины — жителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей «паспортов» псевдореспублик, — отметили там.

Такие действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны. По информации Киева, в ДНР выдано около 300 тысяч паспортов, в ЛНР — примерно 200 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский с членами кабинета министров провели совещание, которое было посвящено проживающей в Донбассе молодёжи. Глава государства отметил, что в ситуации, когда в самопровозглашённых республиках идёт массовая выдача российских паспортов, Киев должен бороться за своих граждан.