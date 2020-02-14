Генеральная прокуратура Украины собирает доказательства принудительной выдачи паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. Эти документы будут направлены в Международный уголовный суд в Гааге.
Власти страны выяснили, что наличие этого документа является обязательным условием для трудоустройства в администрации самопровозглашённых стран. Отсутствие документа становится основанием для увольнения гражданина,
Офис Генерального прокурора собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ о получении гражданами Украины — жителями временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей «паспортов» псевдореспублик, — отметили там.
Такие действия нарушают Женевскую конвенцию 1949 года о защите гражданского населения во время войны. По информации Киева, в ДНР выдано около 300 тысяч паспортов, в ЛНР — примерно 200 тысяч.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский с членами кабинета министров провели совещание, которое было посвящено проживающей в Донбассе молодёжи. Глава государства отметил, что в ситуации, когда в самопровозглашённых республиках идёт массовая выдача российских паспортов, Киев должен бороться за своих граждан.
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