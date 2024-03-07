Украина хочет купить российскую военную продукцию для ВСУ РИАН: Украина обсуждает с Казахстаном закупки военной продукции России

Фото: МО Украины

Украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» обсуждает с коллегами из Казахстана закупки военной продукции, произведенной Россией, сообщает РИА Новости. По данным агентства, продукция необходима для Вооруженных сил Украины.

Недавно стало известно, что ГК «Укрспецэкспорт» ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т. С.», — сказал источник агентства.

Собеседник РИАН допустил, что Украине могут передать комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов Су-24 и МиГ-29. При этом источник указал, что если сделка состоится, то выгодное Астане экономическое сотрудничество с Москвой может пошатнуться.

Ранее представитель Госдепартамента CША Мэттью Миллер заявил, что Киев готовит для Москвы военные «сюрпризы», а Вашингтон ждет результатов их применения. По его словам, Украина разработала план, который поможет ей победить РФ на поле боя.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что украинскими «сюрпризами» могут оказаться дальнобойные ракеты. По мнению эксперта, через Миллера в Вашингтоне анонсировали продолжение «террористической активности» против России.