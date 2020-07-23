Украина договорилась с ЕС о получении €1,2 млрд

https://static.news.ru/photo/51880c90-cce4-11ea-be20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины подписали с представителями Евросоюза меморандум о взаимопонимании по поводу выделения €1,2 млрд на борьбу с пандемией коронавируса в стране.

В частности, документ был подписан замглавой Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Также вице-премьер страны Ольга Стефанишина подчеркнула, что государство однозначно станет членом Евросоюза. По её словам, это лишь вопрос времени.

Ранее на Украине Владимир Зеленский и его швейцарский коллега Симонетта Соммаруга отправились в рабочую поездку в подконтрольные украинским властям районы Донецкой и Луганской областей.

Как информировал NEWS.ru, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов выразил удовлетворение принятыми дополнительными мерами контроля за соблюдением режима тишины в Донбассе.