Ученый раскрыл причину «проклятия фараона» Ученый Феллоуз: первооткрыватели гробницы Тутанхамона умерли из-за радиации

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ученый Росс Феллоуз утверждает, что раскрыл причину «проклятия фараона», которое, согласно распространенному мифу, «убило» более 20 человек, открывавших гробницу Тутанхамона в 1922 году. Эксперт считает, что участники раскопок скончались от последствий сильной радиации, пишет Daily Mail.

Отмечается, что древнеегипетский текст угрожает «смертью от болезни, которую не сможет вылечить ни один врач», любому, кто потревожит мумифицированные останки царских особ. Феллоуз утверждает, что в герметичные гробницы намеренно были помещены природные элементы, содержащие уран, и токсичные отходы.

Специалист отмечает, что воздействие этих веществ могло привести к некоторым видам рака. Например, археолог Говард Картер — первый человек, вошедший в гробницу Тутанхамона, — умер после борьбы с лимфомой Ходжкина. Другие участники экспедиции умерли от асфиксии, инсульта, диабета, сердечной недостаточности, пневмонии, отравления, малярии и рентгеновского облучения.

Ранее британские ученые Шериф и Тарик Эль-Тавиль пришли к выводу, что причиной гибели первооткрывателей гробницы древнеегипетского фараона Тутанхамона мог стать грибок Aspergillus. Врачи предположили, что он вызвал у исследователей легочные инфекции, их обнаружили в гробнице.