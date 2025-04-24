«У украинцев лопнет терпение»: Зеленский отреагировал на удары по Киеву Зеленский: после массированных ударов ВС РФ у украинцев может лопнуть терпение

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

У украинцев может лопнуть терпение, если по Украине будут продолжать наносить удары, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в ЮАР. Таким образом он прокомментировал массированный ракетный удар по военным объектам страны, нанесенный в ночь на 24 апреля.

Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, ей нужно прекращать массовые удары по Украине. Потому что терпение лопнет именно у украинцев, — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Киеве произошла серия взрывов: ПВО работали на левом берегу Днепра, а в Святошинском районе зафиксированы возгорания гаражей и нежилых помещений. Очевидцы расходятся в оценках: одни говорят о применении БПЛА, другие — о ракетных ударах. Во время обстрела была объявлена общегосударственная воздушная тревога.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ракетный удар по Киеву мог быть нацелен на объекты военной промышленности Украины. По его мнению, вероятными целями стали предприятия по производству БПЛА и ракет для систем «Ольха», а также инфраструктура обеспечения ВСУ. При этом Матвийчук исключил версию удара по иностранным наемникам.