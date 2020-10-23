У супруги Макрона не обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/e32c7256-155c-11eb-a98d-fa163e074e61_660.jpg Брижит Макрон Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Брижит Макрон, супруга президента Франции, получила отрицательный тест на коронавирус.

Брижит Макрон сдала серологический тест (RT-PCR) 22 октября — через семь дней после её последнего контакта с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19, и результат оказался отрицательным, — отметил собеседник агентства AFP.

Соответствующую информацию представило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее первая леди Франции Брижит Макрон ушла на самоизоляцию после вступления в контакт с носителем коронавируса. Она выполнила рекомендации местных органов здравоохранения, решившись не контактировать с другими людьми.

Как писал NEWS.ru, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от коронавируса, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью ведомства Сергей Шатунов.