Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 11:37

Туристу в Испании пригрозили штрафом в 18 млн рублей за запуск дрона

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Отдых в Испании обернулся проблемами для британского туриста, который запустил дрон без соответствующего разрешения во время морского фестиваля в Пуэрто-де-ла-Крус, пишет Independent. Местная полиция оперативно выявила нарушителя. Теперь ему грозит штраф в размере до €200 тысяч (более 18 млн рублей).

При проверке выяснилось, что у туриста отсутствовали необходимая лицензия и страховка, а также базовые знания о действующих в Испании правилах, регулирующих полеты беспилотников. В результате правоохранители конфисковали дрон, а дело передали в авиационное агентство AESA.

В Испании действуют довольно строгие правила использования дронов. За их нарушение предусмотрены штрафы в размере от €60 тысяч (5,5 млн рублей) до €225 тысяч (20,7 млн рублей). Размер наказания зависит от степени риска, который создала ситуация для людей или воздушного пространства. Для управления дроном, даже в развлекательных целях, необходимо пройти онлайн-обучение, зарегистрироваться в качестве оператора, нанести на беспилотник специальную ID-метку, оформить страховку и строго соблюдать обозначенные карты разрешенных зон для полетов.

Ранее чемоданы побывавших в Турции туристов после задержки пришли без колес и со сломанными ручками. Пострадавшими стали пассажиры рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines.

Испания
туристы
штрафы
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный подросток угнал машину находящейся в реанимации бабушки
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Плавающие на лодке по улице петербуржцы попали на видео
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.