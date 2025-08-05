Туристу в Испании пригрозили штрафом в 18 млн рублей за запуск дрона

Отдых в Испании обернулся проблемами для британского туриста, который запустил дрон без соответствующего разрешения во время морского фестиваля в Пуэрто-де-ла-Крус, пишет Independent. Местная полиция оперативно выявила нарушителя. Теперь ему грозит штраф в размере до €200 тысяч (более 18 млн рублей).

При проверке выяснилось, что у туриста отсутствовали необходимая лицензия и страховка, а также базовые знания о действующих в Испании правилах, регулирующих полеты беспилотников. В результате правоохранители конфисковали дрон, а дело передали в авиационное агентство AESA.

В Испании действуют довольно строгие правила использования дронов. За их нарушение предусмотрены штрафы в размере от €60 тысяч (5,5 млн рублей) до €225 тысяч (20,7 млн рублей). Размер наказания зависит от степени риска, который создала ситуация для людей или воздушного пространства. Для управления дроном, даже в развлекательных целях, необходимо пройти онлайн-обучение, зарегистрироваться в качестве оператора, нанести на беспилотник специальную ID-метку, оформить страховку и строго соблюдать обозначенные карты разрешенных зон для полетов.

Ранее чемоданы побывавших в Турции туристов после задержки пришли без колес и со сломанными ручками. Пострадавшими стали пассажиры рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines.