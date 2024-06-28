Три страны не поддержали решение ЕС передать Киеву доходы от активов РФ Боррель: Грузия и Сербия не присоединились к решению о передаче доходов РФ Киеву

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Грузия, Молдавия и Сербия не стали присоединяться к решению Евросоюза передать Украине доходы от замороженных активов России, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Таким образом, из восьми стран — кандидатов на вступление в ЕС это решение одобрили только пять, передает ТАСС.

Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины, — сказал Боррель.

По его словам, кроме них решение ЕС поддержали государства — члены европейской зоны свободной торговли, а именно Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Они обязались соотнести свою национальную политику с данным решением, подчеркнул европейский дипломат.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что республика не намерена присоединяться к санкциям Евросоюза против России ради членства в объединении. Он подчеркнул, что Белград не станет терять надежного друга, который поддерживал его веками. Таким образом он отреагировал на слова Жозепа Борреля, сказанные им в ходе встречи с министрами иностранных дел стран Западных Балкан в конце мая, о том, что «близкие связи с РФ несовместимы с европейской интеграцией».