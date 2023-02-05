Трасс назвала причины ухода с поста премьер-министра Британии Трасс объяснила уход с поста премьера Британии «экономической ортодоксальностью» страны

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, поставившая антирекорд по сроку пребывания на данном посту, заявила, что ушла в отставку из-за «экономической ортодоксальности» и срыва «плана роста» страны, передает Reuters. Она также пожаловалась на недостаточность политической поддержки, в связи с чем все ее инициативы не получили должного внимания и развития.

Я не утверждаю, что невиновна в том, что произошло, но, по сути, очень могущественный экономический истеблишмент при отсутствии политической поддержки не дал мне реального шанса проводить свою политику. <...> Хотя я ожидала сопротивления моей программе со стороны системы, я недооценила его масштабы, — процитировали Трасс в агентстве.

По мнению политика, закостенелая экономическая система страны попросту не позволила реализовать все ее планы.

Как я уже говорила во время предвыборной кампании, я хотела добиться роста <...> Но это не соответствовало инстинктивным взглядам министерства финансов или более широкой ортодоксальной экономической экосистемы, — пояснила Трасс.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании 20 октября 2022 года. В том же месяце ей на смену пришел Риши Сунак.