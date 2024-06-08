«Только две армии»: экс-дипломат ФРГ высказался о потенциальной войне с РФ Экс-дипломат Биттерлих заявил о неготовности Германии к войне с Россией

Фото: МО РФ

В Европе есть лишь две армии, которые готовы к потенциальному конфликту с Россией, заявил бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих в интервью телеканалу WION. По его словам, речь идет о вооруженных силах Франции и Великобритании. У Германии, как считает эксперт, таких ресурсов нет.

Только две армии в Европе готовы к реальному конфликту — французская и британская, — сказал он.

Биттерлих отметил, что бундесвер в нынешнем состоянии сильно уступает другим европейским армиям. По его словам, причиной тому являются низкие расходы на оборону. Экс-дипломат напомнил, что в последний раз немецкие войска участвовали в военном конфликте еще в Югославии, на Балканах и в Афганистане. По его словам, с тех пор в стране сократилось общее число войск и военный бюджет.

Германия должна получить настоящую армию, и [глава Минобороны ФРГ Борис] Писториус говорит реалистичные вещи про то, что Германии для этого понадобится четыре-пять лет, — заключил Биттерлих.

Издание Bild ранее сообщило, что немецкие власти подготовили план для населения страны на случай войны с Россией. В тексте сказано, что государство не сможет помочь всем и некоторой части населения необходимо быть готовой «справляться самой».

Кроме того, план действий исключает запрет на роспуск действующего парламента на то время, пока «Германия обороняется». Также в инструкции рассматривается вопрос потенциальной нехватки продовольствия, в связи с чем предлагается ввести нормы на распределение пищи. Согласно плану, правительство должно собрать «аварийный запас» риса, бобовых и сгущенки для обеспечения населения одним горячим обедом в день.