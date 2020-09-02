Тимошенко рассказала о своём состоянии после заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b46e4854-ed07-11ea-83b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/tymoshenko1960

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на своей официальной странице в социальной сети рассказала о своём самочувствии после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

По её словам, кризис заболевания ей уже удалось пережить. Однако до выздоровления политику ещё далеко. Как отметила Тимошенко, она борется с болезнью уже долгие две недели. И эта борьба меняет ощущение реальности. Однако сейчас, после прохождения кризисного состояния, у лидера партии появляется возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни.

Тимошенко обратилась со словами благодарности к врачам и ко всем, кто поддерживал её и продолжает поддерживать и помогать во время болезни. Она рассказала, что ей передавали не только тёплые слова, но и цветы, мягкие игрушки, совместные фотографии. Политик призналась, что иногда ей кажется, будто в жизни уже многое потеряно. Но сейчас она поняла, что это не так.

Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека — это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты, люди, которые близки мне по духу, с которыми я знакома всю жизнь или с которыми я не знакома совсем, люди, которые по-настоящему неравнодушны ко мне и которым по-настоящему небезразлична моя судьба, — написала политический деятель в Facebook.

О заражении Тимошенко стало известно 23 августа. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечёткиным.

Как ранее передавал NEWS.ru, 25 августа выяснилось, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Политик лежит в отделении интенсивной терапии.