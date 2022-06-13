The Guardian: спецоперация на Украине показала слабость НАТО

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Спецоперация России на Украине продемонстрировала слабость в «щите» НАТО, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в статье для The Guardian. По его мнению, Альянс сейчас переживает раскол и не является такой сплоченной организацией, как может казаться. Он также отметил сильную зависимость от США. Тисдалл полагает, что без согласия Вашингтона в НАТО не могут принять ни одного решения. Многие страны-члены также не готовы конфликтовать с Москвой.

Важные европейские члены Альянса прячутся за союзом, которым ранее пренебрегали. Они пытаются избежать дорогостоящих обязательств перед Киевом, которые могут разозлить Москву, — отмечается в статье.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива накануне высказал мнение, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины. Он полагает, что только таким образом можно объяснить слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева.

Ранее Столтенберг заявил, что на Украине в ближайшее время может наступить мир, но только в случае возможных территориальных уступок киевских властей. Он отметил, что задача Запада — помочь Украине сделать так, чтобы эти уступки оказались наименьшими.