Теракт предотвращён в Копенгагене

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Служба безопасности Дании совместно с полицией задержала в Копенгагене мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом заявил глава полиции Копенгагена Берген Сков.

Нет сомнений в том, что мы предотвратили теракт, — заявил Сков, передаёт телеканал DR.

По его словам, подозреваемый входил в радикальную террористическую группировку. Его задержали, когда он попытался получить доступ к оружию и боеприпасам.

NEWS.ru писал, что гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде сторонника группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Мужчина угрожал в социальных сетях королю страны Филиппу VI.

В настоящее время в стране действует четвёртый уровень угрозы из пяти возможных, силовики каждый день задерживают людей, которые могут быть связаны с террористами.