Теракт предотвращён в Копенгагене

Служба безопасности Дании совместно с полицией задержала в Копенгагене мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Об этом заявил глава полиции Копенгагена Берген Сков.
Нет сомнений в том, что мы предотвратили теракт, — заявил Сков, передаёттелеканал DR.
По его словам, подозреваемый входил в радикальную террористическую группировку. Его задержали, когда он попытался получить доступ к оружию и боеприпасам.
NEWS.ru писал, что гражданская гвардия Испании задержала в Мадриде сторонника группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Мужчина угрожал в социальных сетях королю страны Филиппу VI.
В настоящее время в стране действует четвёртый уровень угрозы из пяти возможных, силовики каждый день задерживают людей, которые могут быть связаны с террористами.