Теннисиста Зверева оштрафовали на €450 тысяч за избиение бывшей девушки

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Немецкий теннисист Александр Зверев получил штраф в размере €450 тысяч, сообщает издание Bild. Окружной суд в Германии установил эту сумму как наказание по делу о домашнем насилии — 26-летний спортсмен избил бывшую девушку, модель Бренду Патеа.

Сам теннисист намерен обжаловать решение. В 2020 году теннисист уже сталкивался с обвинениями в домашнем насилии в отношении другой возлюбленной — Ольги Шарыповой. Он тогда также отвергал все обвинения.

Зверев является девятой ракеткой мира, на его счету 21 титул на турнирах АТР. Лучшим результатом немца на турнирах Большого шлема является выход в финал US Open 2020 года. Также теннисист завоевал золото на Олимпийских играх в Токио.

Ранее боксер из Петербурга избил свою жену за танец с другим мужчиной. На агрессора завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девушка была госпитализирована с переломом ребра, височной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Позднее она сообщила, что они с супругом пришли к «общему знаменателю» по поводу произошедшей ситуации, и отметила, что подобный инцидент в их паре произошел впервые, пара воспитывает двоих детей.