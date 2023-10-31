Избитая мужем-боксером россиянка пришла с супругом к «общему знаменателю»

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Пострадавшая от побоев мужа-боксера 28-летняя петербурженка заявила в комментарии Telegram-каналу «Mash на Мойке», что они с супругом пришли к «общему знаменателю» по поводу произошедшей ситуации, и отметила, что подобный инцидент в их паре произошел впервые. Она воспитывает с мужчиной двоих детей. Сейчас абьюзер находится в ИВС. Девушка же продолжает наблюдаться у медиков.

Пока лежу, мне сказали, будут наблюдать еще пару дней, — рассказала пострадавшая.

Против мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Девушка была госпитализирована с переломом ребра, височной кости, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мозга. Супруг избил ее дома, после того как нашел в баре, танцующую с другим мужчиной.

Ранее в подмосковном Серпухове 49-летний местный житель после словесной перепалки облил свою сожительницу бензином и поджег. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей и у них часто были скандалы.

В октябре в Санкт-Петербурге 27-летняя местная жительница была доставлена в больницу с травмой ушной раковины. Выяснилось, что часть уха ей во время ссоры откусил сожитель, с которым она выпивала до глубокой ночи.