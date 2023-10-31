Боксер проломил височную кость матери двоих детей в Петербурге Mash: рукопашник в Петербурге сломал ребро своей девушке за танцы с мужчиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге победитель чемпионатов по рукопашному бою и международной олимпиады боевых искусств из ревности избил свою девушку, которая танцевала с другим мужчиной в баре Puberty, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». У 28-летней пострадавшей диагностированы перелом ребра, височной кости, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Только наутро она обратилась за медицинской помощью, поскольку почувствовала головокружение.

Мужчина прибыл в бар из-за того, что партнерша перестала отвечать на звонки. В заведении он начал с ней скандалить, из-за чего пару попросили выйти на улицу.

Дома мужчина бил девушку по голове и туловищу, а после швырнул об стену и отправился пить алкоголь. Двое детей пострадавшей в тот день находились дома у бабушки.

Против мужчины завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его задержала полиция.

Ранее в Санкт-Петербурге 27-летняя местная жительница была доставлена в больницу с травмой ушной раковины. Выяснилось, что часть уха ей во время ссоры откусил сожитель, с которым она выпивала до глубокой ночи. Девушку доставили в больницу, но после оказания медпомощи отправили домой трезветь.