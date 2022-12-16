Телеканал «Дождь» выселят из студии в Латвии после лишения лицензии

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Компания TV3 Group, владеющая помещением для студии телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Риге, расторгнет договор об аренде с журналистами, сообщил в беседе с RUS TVNET представитель компании по связям с общественностью Карлис Позняков. По его словам, руководство компании планирует освободить помещение уже в январе 2023 года.

Позняков уточнил, что решение о расторжении договора аренды было принято на основании выявленных нарушений Национальным советом по электронным СМИ. Также на решение повлияло аннулирование лицензии на право вещания «Дождя» латвийскими властями.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.

Позднее глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе заявила, что аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы. Она подчеркнула, что ведомство ожидает от руководства ресурса разъяснения, чем будут заниматься его работники.

Она добавила, что «слышала» о планах «Дождя» продолжить снимать контент на YouTube и выкладывать видео на своем канале. По словам Розе, это тоже является «в каком-то смысле» созданием передач. В связи с этим, как пояснила глава управления, начальство телеканала должно подробно разъяснить, чем конкретно будут заниматься его сотрудники.