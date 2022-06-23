Telegraph: осужденный в ДНР Эйден Аслин попрощался с родственниками Telegraph: осужденный в ДНР на смертную казнь Эйден Аслин попрощался с родственниками по телефону

Фото: dan-news.info

Осужденный в ДНР Эйден Аслин

Осужденный в ДНР наемник из Великобритании Эйден Аслин связался со своими родственниками и попрощался с ними, пишет издание Telegraph. По его данным, мужчина позвонил своим близким и заявил, что его дни сочтены, скоро он будет казнен.

По словам Эйдена Аслина, его время постепенно уходит, потому что британские власти до сих пор не попробовали связаться с руководством ДНР и договориться о его возможном освобождении.

Эйден был очень расстроен, когда позвонил своей матери. <...> Суть в том, что Эйден сказал, что ДНР сообщила ему, что никто из Великобритании не выходил на связь и что он будет казнен, — приводит издание слова бабушки Аслина Памелы Холл.

Аслина приговорили к смертной казни за попытку насильственного захвата власти в ДНР.

Аналогичный приговор вынесли в отношении другого британца, 48-летнего Шона Пиннера и уроженца Марокко Саадуна Брагима. Их взяли в плен в Мариуполе в апреле текущего года.

Ранее адвокат одного из приговоренных к смерти в ДНР наемников Юлия Церковникова заявила, что подданные Британии Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также Саадун Брагим из Марокко захотели воспользоваться правом на обжалование приговора суда. Юрист добавила, что подзащитные попросят о помиловании в случае, если их апелляционная жалоба будет отклонена.