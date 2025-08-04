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04 августа 2025 в 16:19

«Сын предал»: смерть матери главкома ВВС Украины связали с его назначением

Экс-нардеп Олейник связал смерть матери главкома ВВС Украины с его назначением

Анатолий Кривоножко Анатолий Кривоножко Фото: Социальные сети

Смерть Варвары Кривоножко — матери нового командующего ВВС Украины Анатолия Кривоножко — может быть связана с его назначением, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, это известие могло негативно сказаться на здоровье пожилой женщины.

С чем связана смерть Варвары Кривоножко? Ее возраст достаточно почтенный, это правда. Ей сообщили такую «радостную» весть, что сын стал защитником бандеровского режима. Вероятно, в семье было много людей, которые сражались с фашизмом, с бандеровщиной. Понятно, что это не добавило ни радости, ни здоровья женщине, это однозначно. Поэтому, в какой мере это повлияло, бог его знает, но это всегда воспринимается как трагедия в семьях, которые по-другому оценивают события, — высказался Олейник.

Экс-нардеп провел параллель с семьей командующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, чьи родители также негативно восприняли действия сына. Он подчеркнул, что для поколения, пережившего Великую Отечественную войну, подобные решения детей становятся тяжелым ударом.

Например, мы знаем историю семьи Сырского: отцу и матери, мягко говоря, неприятно, что его назначили главкомом ВСУ. Хотя, уверен, никто им не бросает никакой укор, потому что, к сожалению, сын предал тех, кто сражался в свое время и освобождал землю советскую от фашистов и бандеровцев. Поэтому здесь я не исключаю, что весть о назначении Кривоножко могла повлиять на здоровье его матери, потому что такие люди очень серьезно переживают и принимают все близко к сердцу, — подытожил Олейник.

Ранее сообщалось, что 101-летняя Варвара Кривоножко скончалась в Шебекинском районе Белгородской области. Женщина перенесла четыре инсульта, находясь в зоне постоянных обстрелов украинских военных.

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