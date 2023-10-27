Свыше тысячи католиков заподозрены в педофилии в Испании El País: жертвами домогательств в Испанской церкви стали более 2 тысяч детей

Фото: Ramon Costa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жертвами сексуальных домогательств в испанской католической церкви стали более двух тысяч детей, согласно расследованию газеты El País. По ее данным, более тысячи священнослужителей и мирян подозреваются в педофилии в Испании.

Расследование случаев педофилии со стороны священников также планировала провести Генпрокуратура Испании, отмечает издание. После публикации данных расследования El Pais, начавшегося в 2018 году, католическая церковь также решила провести разбирательство на предмет неподобающего поведения и домогательств со стороны священнослужителей и мирян в отношении несовершеннолетних в Испании.

В парламенте Испании в ближайшее время выступит уполномоченный по правам человека Анхель Габилондо, который представит доклад по жалобам, накопившимся на сексуальные домогательства в церкви. Расследование, о результатах которого омбудсмен отчитается спикеру конгресса депутатов Франсине Арменгол, было начато 1,5 года назад по запросу парламентариев.

В октябре 2021 года были опубликованы результаты другого расследования, согласно которому, в одной только Франции священники-педофилы за 70 лет изнасиловали более 200 тысяч детей. Папа римский Франциск, комментируя тогда эти данные, признался, что ему стыдно за то, что католическая церковь за столько лет оказалась не способна справиться с проблемой насилия над детьми, в частности во Франции.