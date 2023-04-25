Украинский суд арестовал активы супруги Медведчука на миллионы долларов СБУ: суд Украины арестовал активы супруги Медведчука Оксаны Марченко на $27 млн

Фото: Социальные сети

Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Украинский суд арестовал активы супруги оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму порядка $27 млн, сообщает Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале. Ведомство пояснило, что ранее уже неоднократно арестовывало имущество, предположительно, принадлежащее Марченко. Общая сумма имущества под арестом составила примерно $163 млн.

По материалам СБУ суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в акционерном обществе «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд гривен (свыше $27 млн), — говорится в сообщении.

Завод находится в городе Запорожье, подконтрольном киевским властям. В СБУ пояснили, что суд арестовал 13,7% акций предприятия, которое является монополистом в производстве металлического марганца на Украине.

11 апреля власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список и включили в него Оксану Марченко. Лондон также ввел рестрикции против детей российских бизнесменов Владимира Евтушенкова и Сулеймана Керимова.

В этом же месяце украинские СМИ сообщили, что супругу Медведчука объявили в розыск на Украине. Марченко обвиняют в финансировании действий, направленных на свержение конституционного порядка или захват власти на Украине. В марте Служба безопасности Украины сообщила об аресте «скрытых» активов жены Медведчука на общую сумму около $11,9 млн.

В феврале СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Марченко по обвинению в причастности к финансированию «подпольных российских группировок» в виде уплаты «налогов и сборов». На Украине супруге оппозиционного политика может грозить до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.