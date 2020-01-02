Суд Брюсселя признал депутатскую неприкосновенность бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и прекратил дело о его экстрадиции в Испанию.
О решении суда
Испанские власти настаивают на том, что у Пучдемона не может быть депутатской неприкосновенности, поскольку он не был формально утверждён Мадридом в качестве члена Европарламента и не получит мандат.
Ранее NEWS.ru писал, что Пучдемон опасается похищения испанскими властями. На родине его ждёт арест по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате.
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