https://static.news.ru/photo/771d94c0-2d61-11ea-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Карлес Пучдемон Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд Брюсселя признал депутатскую неприкосновенность бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и прекратил дело о его экстрадиции в Испанию.

О решении суда сообщает телеканал RTBF. Отмечается, что оно принято на основании избрания политика депутатом Европарламента от Каталонии.

Испанские власти настаивают на том, что у Пучдемона не может быть депутатской неприкосновенности, поскольку он не был формально утверждён Мадридом в качестве члена Европарламента и не получит мандат.

Ранее NEWS.ru писал, что Пучдемон опасается похищения испанскими властями. На родине его ждёт арест по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и растрате.